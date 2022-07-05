Химобработку против саранчи провели в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Химическую обработку сельскохозяйственных угодий против саранчи завершили в Атырауской области. Об этом сообщила руководитель отдела государственной инспекции по защите растений Атырауской областной инспекции Абила Казиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Атырауской области в текущем году проведена химическая обработка против саранчи на площади 31 900 га. Из них 3 800 га были обработаны пестицидом «Вантекс» против итальянского пруса и 28 100 гектаров – пестицидами «Локустин», «Тарзан» против азиатской саранчи. Для выявления очагов распространения саранчи было привлечено 16 штатных автомобилей и 40 специалистов отрасли с использованием 16 GPS-навигаторов и планшетов. Кроме того, дополнительно были привлечены наемные автомобили и два дельтаплана. В итоге всего в работах принимали участие 35 автомобилей и 60 человек»,- сообщила Абила Казиева.

Для борьбы с саранчой в области создан штаб оперативного реагирования.

«В связи с погодными условиями в этом году в регионе возросла активность других вредителей. В Кызылкогинском районе произошло распространение полынной моли, во всех районах и пригородах – луговых и репейных мотыльков. 10 июня в приказ министра сельского хозяйства от 30 марта 2015 года №282 было внесено изменение – теперь луговой мотылек включен в список особо опасных вредителей. Финансирование на фитосанитарное мероприятие против них будет осуществляться за счет местного бюджета», - проинформировала Абила Казиева.

Фото: отдел ГИ по защите растений Атырауской областной инспекции