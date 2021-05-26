Химобработка против саранчи началась в ЗКО

В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о мерах по борьбе с саранчовыми вредителями в 2021 году, передает МИА «Казинформ».

По данным МСХ РК, 24 мая в Каратюбинском районе Западно-Казахстанской области, на территории Коскольского сельского округа на зимовке Шора отмечено массовое отрождение личинок итальянского пруса первого возраста.

В этой связи специалисты отмечают, что химическая обработка должна проводиться в оптимальном возрасте личинок саранчовых. Согласно методическим указаниям, это второй-третий возраст.

В целом, в 2021 году в Западно-Казахстанской области прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 72,326 тыс. га, в том числе итальянского пруса - на 70,326 тыс. га и азиатской саранчи - на 2 тыс. га.

Для проведения своевременных химических мероприятий в регион доставлены препараты, заключены договоры с поставщиками услуг по химобработке. Всего в ней будет задействовано 30 единиц техники (в том числе три газогенератора).

На территории сельского округа Каратюбинского района планово начаты обработки препаратами «Энжио», «Локустин», «Имидор», «Комбат» и «Ципрофен».

По республике в 2021 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 640,85 тыс. га, в том числе итальянского пруса – на 384 тыс. га, азиатской саранчи – на 142 тыс. га и мароккской саранчи – на 114 тыс. га.

Пестициды и услуги по химобработкам закуплены на всю прогнозируемую площадь. Кроме того, имеется запас пестицидов на 223 тыс. га.

Для эффективной обработки стадной саранчи закуплены препараты различных групп пестицидов, совместно с акиматами областей созданы оперативные штабы, возглавляемые заместителями акимов областей, а также утверждены планы работ по организации работ по мониторингу и химическим обработкам.

К обработкам будут привлечены 183 единицы специальной опрыскивающей техники (150 наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 судов сверхлегкой авиации и восемь аэрозольных газогенераторов.

Для выявления очагов стадных саранчовых вредителей будет обследовано 38,4 млн га. Для проведения этой работы привлекаются 524 единицы автотранспорта и 1230 обследователей.

На приграничных с соседними государствами территориях (КНР, РФ, РУ) в июне планируется провести совместные обследования на выявление саранчовых вредителей.

В Туркестанской и Жамбылской областях республики обработки против мароккской саранчи уже завершены, в Актюбинской области и ЗКО начаты обработки против итальянского пруса.