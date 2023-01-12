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    Химический завод загорелся в США

    12 Января 2023, 06:28

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Сильный пожар произошел в среду на химическом заводе в городе Ласаль (штат Иллинойс), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Взрыв произошел в грузовом контейнере в отделе отгрузки. На месте работает аварийная бригада.

    Как сообщил телеканал NBC Chicago, завод принадлежит компании Carus, занимающейся производством и продажей химических веществ и других продуктов для очистки воды, воздуха и почвы.

    Городская администрация обратились к жителям окрестностей с просьбой оставаться в укрытиях в качестве меры предосторожности. По словам представителей правоохранительных органов, пожар локализован. Сотрудникам предприятия удалось покинуть здание, пострадавших нет.

    Фото: facebook.com/1039WLPO
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