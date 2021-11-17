Химическая промышленность Казахстана растет за счет потребительской и агрохимии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Крупнейшими регионами по производству химических видов продукции являются Жамбылская, Карагандинская и Актюбинскя области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» МИИР РК.

«За январь-сентябрь 2021 год объем производства в химической промышленности Казахстана составил 393,7 млрд тенге, индекс физического объема (ИФО) – 103,5%. Увеличение стоимостного объема производства связано в основном с ростом ИФО производства следующих видов продукции: трифосфат натрия (+23,7%), средства моющие (+20,3%), диоксид углерода (+14,0%), азотные удобрения (+2,5%), желтый фосфор (2,3%), фосфорные удобрения (+1,5%), краски и лаки на основе полимера (+1,4%), каустическая сода (+0,6%), аммиак (+0,3%)», - сообщает пресс-служба АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Химическая промышленность является одним из важных секторов экономики Казахстана. В 2020 году доля отрасли в структуре ВВП составила 0,5%, в промышленности - 1,8%, обрабатывающей промышленности - 3,8%.

В 2020 году произведено химических видов продукции на сумму 476,3 млрд тенге. Индекс физического объема (ИФО) – 100,2%.

За 9 месяцев 2021 года наблюдается рост производства по таким видам химической продукции, как:

- хромовые соединения: бихромат натрия (+83,6%), хромовый ангидрид (+в 1,7 раз), окись хрома (+70,2%), дубитель хромовый (+13,8%), что связано с восстановлением производства АО «АЗХС» и ростом спроса;

- добавки в цемент (+ 35,8%), шпатлевки малярные (+17,2%) в связи с ростом строительных работ на 9,7%;

- каустическая сода (+47,1%), соляная кислота (+17,7%) в связи с ростом производства в смежных отраслях, в частности, объем производства в черной металлургии увеличился на 2,6%;

- фосфорные удобрения (+4,4%) за счет роста внутреннего спроса и экспорта в основном в Украину;

- аммиак (+6,6%) за счет роста производства удобрений;

- моющие средства (+26,2%), триполифосфат натрия (+6,9%) за счет роста потребительского спроса.

Крупнейшим регионом по производству химических видов продукции является Жамбылская область, на которую приходится более трети выпускаемой продукции (доля в химической отрасли 36,8%). В 2020 году в регионе произведено продукции на 175,3 млрд тенге. Основным видом выпускаемой продукции являются фосфорные минеральные удобрения.

В число лидеров входят Карагандинская (52,2 млрд тенге, доля 10,9%) и Актюбинская области (39,3 млрд тенге, доля 8,3%).