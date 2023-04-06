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    ХІІ летняя Универсиада-2023 среди вузов Казахстана пройдет в Актау

    6 Апреля 2023, 07:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства науки и высшего образования РК впервые в городе Актау в Yessenov University с 24 мая по 24 июня пройдет ХІІ летняя Универсиада среди студентов вузов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По словам президента университета-организатора Б. Б. Ахметова, если предыдущие Универсиады охватывали три-четыре города по видам спорта, то на Универсиаде Aqtau-2023 все 20 соревнований по 17 видам спорта пройдут в Актау.

    Также в программе предыдущей Универсиады были более 30 видов спорта, а в этот раз их сократили до 17 и выбрали только самые основные виды спорта. То есть, в зависимости от профиля спорта, которым занимаются спортсмены в университетах, приоритетной является программа Всемирной Универсиады совместно с Национальным научно-практическим центром физического воспитания.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Вузы Спорт Мангистауская область Миннауки и высшего образования РК Актау
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