Хиджабы в школе: комментарий главы Комитета по делам религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов прокомментировал вопрос касательно ношения хиджаба в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учителя и директора школ жалуются, что девочки – приверженцы этих течений, родители осаждают школы, называя хиджаб кимешеком. Хотя понятно, что у казахов никогда молодая девушка не носила кимешеки, даже молодая келин не носила. Как вы работаете в этом направлении?» - спросила журналист.

«Что касается школьного вопроса, на днях министр образования данный вопрос уже прокомментировал. Все же я также хотел бы прокомментировать. Согласно приказа министра образования от 2016 года, есть требование к школьной форме, есть стандарты обучения. Граждане страны должны соблюдать данный приказ и законы нашей страны. К тому же, у нас в конституции четко прописано, что мы светское государство, никого не делим по религиозным убеждениям. В связи с этим проводим разъяснительную работу, потому что, к сожалению, не всегда есть понимание, что такое светскость. Что касается конкретно города Косшы, по поводу жилого комплекса, согласно Конституции страны и закону «О религиозных объединениях» не можем определять, как верить, кому верить или, наоборот, не верить. Человек вправе определяться со своей религией, но, если какими-то действиями нарушает закон, будет привлекаться к ответственности», - отметил глава Комитета.

По его словам, частные и государственные школы должны придерживаться стандартов.

«Мы – демократическое государство, у нас может быть разное мнение, но законы нашей страны мы соблюдаем. Что касается частных, других школ, министр образования разъяснил, что есть стандарты ко всем школам вне зависимости от того, частные или государственные школы. И частные, и государственные школы должны придерживаться этих стандартов», - пояснил спикер.

Глава Комитета по делам религий сказал, что, если есть какие-то факты нарушения, можно обратиться в управление образования регионов, Министерство образования или к ним.

«Если есть конкретный кейс с примером, мы готовы рассмотреть и обеспечить сохранение нашего закона», - добавил Ержан Нукежанов.



