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    ХХ съезд Компартии Китая открылся в Пекине

    16 Октября 2022, 08:46

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открылся в воскресенье в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Церемония открытия ХХ съезда КПК началась в 10:00 по пекинскому времени.

    Почти 2,3 тысячи делегатов форума прибыли в Пекин из разных регионов Китая для участия в ХХ съезде КПК.

    Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК Си Цзиньпин выступает с отчетным докладом от имени ЦК. Согласно повестке, на съезде, помимо доклада ЦК КПК XIX созыва, прозвучит отчет о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, рассмотрят и утвердят поправки к уставу Компартии, которые несут важные и новые теоретические взгляды и стратегические идеи по управлению партией и государством.

    Делегаты съезда изберут новый состав Центрального комитета КПК ХХ созыва и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

    Как ранее сообщил официальный представитель ХХ съезда КПК Сунь Ели, сразу после форума состоится первый пленум нового состава Центрального комитета, в ходе которого обновят состав Политбюро и его Постоянного комитета (ПК).

    ХХ съезд Компартии Китая продлится до 22 октября.

    Фото: Xinhua

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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