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    Hewlett-Packard Enterprise уходит из России и Беларуси

    3 Июня 2022, 08:28

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Американская компания по производству аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что полностью прекращает свою деятельность в России и Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «После приостановки поставок и продаж в Россию и Беларусь в конце февраля HPE пристально отслеживала ситуацию. Для нас больше необоснованно продолжать операции в России и Беларуси, и мы начинаем упорядоченный выход из оставшегося бизнеса в этих странах», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

    Hewlett-Packard Enterprise - американская компания, появившаяся в 2015 году, которая стала результатом разделения Hewlett-Packard на два предприятия. В отличие от основанной еще в 1939 году и известной в последние десятилетия компании по производству персональных ПК и устройств печати, HPE больше ориентирована на бизнес-решения и занимается созданием серверов, хранением информации, услугами по системной интеграции и сервисной поддержке.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Беларусь Россия США
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