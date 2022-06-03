Hewlett-Packard Enterprise уходит из России и Беларуси

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Американская компания по производству аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что полностью прекращает свою деятельность в России и Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«После приостановки поставок и продаж в Россию и Беларусь в конце февраля HPE пристально отслеживала ситуацию. Для нас больше необоснованно продолжать операции в России и Беларуси, и мы начинаем упорядоченный выход из оставшегося бизнеса в этих странах», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Hewlett-Packard Enterprise - американская компания, появившаяся в 2015 году, которая стала результатом разделения Hewlett-Packard на два предприятия. В отличие от основанной еще в 1939 году и известной в последние десятилетия компании по производству персональных ПК и устройств печати, HPE больше ориентирована на бизнес-решения и занимается созданием серверов, хранением информации, услугами по системной интеграции и сервисной поддержке.



