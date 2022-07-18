Хет-трик легионера обеспечил разгром в матче Кубка Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Кубка Казахстана «Туран» дома сыграл с талдыкурганским «Жетысу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представитель Премьер-Лиги сумел уже в первом тайме обеспечить себе отрыв благодаря дублю нападающего Самира Фазли. После перерыва хозяева поля без проблем удерживали перевес и пытались увеличить разрыв, что удалось сделать благодаря третьему голу Фазли. 3:0 - сильнее туркестанцы.

Теперь у «Турана» стало три очка, и он догнал карагандинский «Шахтер» в квартете D, четыре в активе «Астаны» и одно у «Жетысу».

«Туран» — «Жетысу» 3:0 (2:0)

Голы: Фазли 16 (1:0), Фазли 24 (2:0), Фазли 62 (3:0).

Фото пресс-службы ФК «Туран»