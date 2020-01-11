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Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана
11 Января 2020 14:39
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МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – Государственные СМИ Омана сообщили, что сегодня Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым правителем государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.
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Соответствующее заявление было сделано в эфире госагентства новостей Омана, спустя несколько часов после объявления о смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, которому было 79 лет. Он правил Оманом в течение 50 лет. Умер он в пятницу 10 января.
Правительство Омана объявило три дня национального траура.
По данным Al Jazeera, Хайсам бен Тарек Аль Саид уже принес присягу в Совете Омана. Также известно, что он ранее занимал пост министра культуры и национального наследия, и является двоюродным братом покойного правителя Кабуса бен Саид Аль Саида.
Ключевые слова: Общество,
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