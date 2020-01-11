Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым султаном Омана

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – Государственные СМИ Омана сообщили, что сегодня Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым правителем государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление было сделано в эфире госагентства новостей Омана, спустя несколько часов после объявления о смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, которому было 79 лет. Он правил Оманом в течение 50 лет. Умер он в пятницу 10 января.

Правительство Омана объявило три дня национального траура.

По данным Al Jazeera, Хайсам бен Тарек Аль Саид уже принес присягу в Совете Омана. Также известно, что он ранее занимал пост министра культуры и национального наследия, и является двоюродным братом покойного правителя Кабуса бен Саид Аль Саида.