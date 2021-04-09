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    Хайме Мунгия сделал новое заявление о бое с Геннадием Головкиным

    9 Апреля 2021, 09:39

    Журналист Forbes.com Джош Кацовиц пообщался с мексиканским боксером Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), сообщает Sports.kz.

    Один из его вопросов касался возможного боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
    «Я спросил Мунгию, хочет ли он наконец встретиться с Головкиным. Он сказал: «На данном этапе моей карьеры нам нужен бой с GGG. Это поможет мне в боксе. Это поможет мне в карьере», — пишет в Твиттере Кацовиц.
    Напомним, изначально бой Головкин — Мунгия был запланирован на 7 мая, однако переговоры боксеров зашли в тупик. В итоге Мунгия свой следующий бой проведет 23 апреля против Димитриуса Балларда (20-0-1, 13 КО), а о возвращении Головкина на ринг пока ничего неизвестно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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