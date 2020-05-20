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    Хасан Рухани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Тегеран

    20 Мая 2020, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений, включая вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Хасан Рухани заявил о заинтересованности Ирана в увеличении товарооборота с Казахстаном и подчеркнул актуальность более эффективного использования потенциала железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран», а также мультимодальных коридоров через Каспийское море.

    В данном контексте иранская сторона отметила важность совместной работы по повышению конкурентоспособности этих транспортных маршрутов для увеличения объемов грузоперевозок.

    В свою очередь Касым-Жомарт Токаев предложил проработать на уровне правительств практические меры по активизации двусторонних экономических связей.

    Отдельное внимание было уделено принимаемым государствами мерам, направленным на борьбу с COVID-19.

    Президент Ирана высоко оценил действия и решения руководства Казахстана по предотвращению распространения инфекции, а также широкому охвату населения тестированием на коронавирус.

    В завершение беседы Хасан Рухани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Тегеран.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Иран
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