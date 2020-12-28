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    Хартию о беспристрастном и честном наблюдении на выборах приняли в РК

    28 Декабря 2020, 18:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане принята Хартия о беспристрастном и честном наблюдении на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор идеи хартии - общественный деятель Айгуль Соловьева. Она рассказала, как инициировала и продвигала документ с призывом объединиться всех наблюдателей в предстоящем избирательном процессе.

    «В хартии мы объявили о беспристрастном и честном наблюдении на выборах. Мы ее составляли, исходя из основ Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, принципов ОБСЕ, Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Подчеркиваем значение и центральную роль выборов. Мы, как участники избирательного процесса, преследуем цель привлечения представителя общественного сектора по обеспечению защиты избирательных прав и свобод», - сказала Айгуль Соловьева в ходе брифинга в Нур-Султане.


    В рамках хартии намереваются:

    - вести беспристрастное и честное наблюдение за избирательным процессом, взаимодействовать и сотрудничать со всеми внутренними и международными наблюдателями;

    - действовать в соответствии с положениями хартии с опорой на Конституцию страны, национальное законодательство и международные нормы, устанавливающие, что полномочия на власть должны основываться на волеизъявлении народа;

    - способствовать совершенствованию демократических институтов народного волеизъявления, придерживаться кодекса поведения наблюдателей от БДИПЧ и принципов объективности, достоверности и открытости, ответственности и гласности, прозрачности и законности;

    - признавать соблюдение процедур избирательного процесса, закрепленных в Основном законе и правовых актах страны, соответствующих общепризнанным принципам и нормам международного права.

    «В целях реализации намерений предлагаем и соглашаемся о нижеследующим: организовать наблюдение за избирательным процессом для осуществления одной из высших форм выражения власти и воли народа посредством демократических, подлинных, свободных и справедливых выборов; направлять все знания и усилия на обеспечение гарантий реализации избирательных прав и свободу голосования граждан, а также оперативного реагирования на любые их нарушения; оказывать общественные услуги, направленные на разъяснение международных норм, Конституции и связанных с выборами законами, а также иных нормативных правовых актов, обеспечивающих права гражданина избирать и быть избранным; оказывать содействие в организации избирательного процесса для достижения максимальной беспристрастности выборов под действенным общественным и международным наблюдением; соблюдать Конституцию и выборное законодательство Республики Казахстан, а также руководствоваться международными актами при осуществлении наблюдения», - отметила общественный деятель.

    Также согласно хартии намерены реагировать на любые нарушения избирательных прав каждого гражданина в ходе наблюдения за организацией избирательного процесса, кроме того, давать объективную и точную информацию с документальным подтверждением, а также достаточным для проверки сообщаемой информации.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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