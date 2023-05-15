Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы

    15 Мая 2023, 11:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после матча казахстанской премьер-лиги между «Кайратом» и «Актобе» болельщики устроили «хаос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появились несколько видео, на которых видно, как за болельщиками бегают полицейские, а затем они массово перебегают дорогу.

    «После матча болельщики устроили анархию и хаос», - говорится в описании одного из видео в соцсетях.

    В департаменте полиции города сообщили, что 15 мая на матч «Кайрата» и «Актобе» поболеть за свои команды пришли 17 тысяч человек. В перерыве между матчами за пределами стадиона произошел инцидент с участием четырех болельщиков.

    «Конфликт был пресечен сотрудниками полиции. Участники инцидента были доставлены в управление полиции Медеуского района. Претензий друг к другу стороны не имеют. После проведения праворазъяснительной беседы они были отпущены», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Стоит отметить, что игра девятого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Актобе» завершилась победой алматинцев со счётом 2:1.

    Ранее футбольный матч третьего тура чемпионата Казахстана между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием» завершился потасовкой фанатов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт МВД РК Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Какие призовые от государства получат казахстанские боксеры после победы на ЧМ
    Астана примет чемпионат мира-2024 по боксу среди женщин
    Асхат Оралов: Мы должны хорошо подготовиться к Олимпиаде в Париже
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    4 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    5 Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Новости партнеров