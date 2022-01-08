Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Halyk Bank спишет кредиты погибших военнослужащих

    8 Января 2022, 00:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Halyk Bank спишет действующие кредиты военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Кроме того, принято решение в период ЧП отменить все штрафы и пени для субъектов малого и среднего бизнеса.

    Ранее сообщалось о том, что сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Армия Нацгвардия ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая