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    Халал-аккредитация теперь и в Казахстане

    1 Августа 2023, 21:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальным центром аккредитации принята первая в истории отечественной системы качества заявка на проведение аккредитации от потенциального органа по сертификации продукции, процесса производства продукции и услуг органа по сертификации Халал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции РК.

    На сегодняшний день сформирована группа по оценке, в состав которой включен представитель Духовного управления мусульман Казахстана, начаты работы по аккредитации потенциального ОПС Халал в соответствии с порядком, установленным Законом об аккредитации, национальными стандартами и процедурными документами НЦА.

    Несмотря на то что о результатах первой аккредитации говорить пока преждевременно, это событие является знаковым для нашей страны.

    В первую очередь, аккредитованная сертификация на соответствие казахстанской продукции и услуг Халал международным стандартам SMIIC является новым направлением, востребованным как в Казахстане, так и во многих странах - торговых партнерах нашего государства, где спрос на добросовестную сертификацию в сегменте Халал неуклонно растет.

    Кроме того, продемонстрирована готовность казахстанских органов по сертификации Халал повышать свой статус и работать в аккредитованном качестве, что значительно повышает уровень экспертизы и доверие к сертификатам Халал со стороны потребителей.

    В свою очередь национальная система аккредитации транслирует возможности и наличие необходимых ресурсов для проведения оценки по направлению Халал.

    Таким образом, в Казахстане сформированы предпосылки и реализуются конкретные шаги в направлении создания национальной системы качества Халал – одного из перспективных направлений развития во всем мире. Также нужно напомнить, что целью аккредитованной сертификации является защита интересов, обеспечение безопасности потребителей, а в отношении продукции Халал – это еще и сохранение духовных ценностей верующих.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Экономика Минторговли
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