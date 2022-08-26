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    Хакеры похитили данные европейского производителя оружия

    26 Августа 2022 15:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – НАТО оценивает последствия утечки данных о секретных военных документах, продаваемых хакерской группой онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Преступные хакеры продают досье, связанные с крупным европейским производителем оружия MBDA Missile Systems.

    В своем объявлении они сообщили, что располагают «секретной информацией о сотрудниках компаний, которые принимали участие в разработке закрытых военных проектов», а также «конструкторской документацией, чертежами, презентациями, видео- и фотоматериалами, контрактными соглашениями и перепиской с другими компаниями».

    Киберпреступники, действующие на русских и английских форумах, продают 80 ГБ украденных данных за 15 биткоинов (примерно 21,2 тыс. долларов) и утверждают, что продали сведения по крайней мере одному неизвестному покупателю.

    Бесплатный образец данных объемом 50 МБ включает документы с пометками «Конфиденциально НАТО», «Запрещено НАТО» и «Несекретная контролируемая информация».

    MBDA Missile Systems не оспаривает, что ее информация была взломана.

    «Внутренняя проверка компании указывают на то, что данные, доступные онлайн, не являются ни секретными, ни конфиденциальными», - заявили в компании.

    Однако некоторые документы, которые, как известно, были украдены из MBDA, помечены как «конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению или воспроизведению».

    «Мы оцениваем ущерб, касающийся данных, предположительно украденных у MBDA. У нас нет никаких сведений о том, что какая-либо сеть НАТО была взломана», - сказала в своем заявлении представитель Североатлантического Альянса.

    MBDA Missile Systems была создана в декабре 2001 года после слияния компаний по производству ракетных систем во Франции, Италии и Великобритании.

    Компания насчитывает 13 тыс. сотрудников и является совместным предприятием Airbus, BAE Systems и Leonardo.

    В прошлом году компания получила доход в размере 3,5 млрд фунтов стерлингов и считает Министерство обороны Великобритании, вооруженные силы США, Европейский союз и НАТО заказчиками своих систем вооружения.


    Фото:bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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