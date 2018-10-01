Хакеры атаковали информационную систему «Kundelik»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведущий образовательный портал Казахстана Kundelik.kz подвергся хакерской атаке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«Информационная система «Kundelik» в прошедший четверг, 4 октября 2018 г., подверглась хакерской DDOS атаке. Разработчики портала Kundelik.kz сообщают, что в настоящее время возможно значительное уменьшение скорости доступа к порталу и системе отчетности для государственных органов. АИС «Kundelik» в целях обеспечения защиты персональных данных пользователей располагается на серверах Национального оператора информатизации АО «Национальные информационные технологии» и защищается на уровне сервисов «электронного правительства». В настоящее время техническими специалистами АО «НИТ» и ведущими специалистами телекоммуникационных операторов (АО «Казахтелеком», РГП «ГТС», АО «Транстелеком», АО «Кселл» и другими) проводятся мероприятия по защите ряда информационных систем, включая портал Kundelik.kz, для полного устранения последствий атаки из вне, и восстановления скорости доступа к системам. То есть, данная сложившаяся ситуация не является предметом сбоя или каких-либо технических неполадок на стороне АО «НИТ», - сообщили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, в настоящий момент ведется совместная усиленная работа по противодействию DDOS атакам, поступащих из зарубежных стран.

«Все данные пользователей портала - персональная информация, отметки об успеваемости, посещаемости, выданные домашние задания, - находятся в периметре информационной безопасности АО «НИТ» и не будут затронуты. О полном восттановлении работоспособности системы и разрешении ситуации будет сообщено дополнительно», - подчеркнули в МОН РК.

«Kundelik» - это национальная система электронных дневников и журналов в общеобразовательных школах Казахстана. К системе подключены более 6 тысяч школ, зарегистрировано более 4 млн. пользователей. Благодаря внедрению электронных дневников значительно повышается прозрачность образовательного процесса и удобство обмена информацией между учениками и учителями, а также облегчается процесс сдачи отчетности.