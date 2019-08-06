Хадж-миссия проверила гостиницы в Мекке, где остановились казахстанцы

МЕККА. КАЗИНФОРМ – Второй рабочий день коллектив хадж-миссии Казахстана начала с проверки гостиниц. Прежде всего, рабочая группа во главе с председателем миссии узнала о состоянии паломников, которых привезли компании «Яссауи», «Атлас туризм» и «Дельта тур». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

При этом главное требование, предъявляемое к компаниям, оказать качественную услугу и предоставитьхорошие условия прилетевшим совершить свои религиозные обязанности. Такимобразом, рабочая группа хадж-миссии Казахстана по программе началаконтролировать качество оказанных услуг. Еще одно требование, которое предъявлялахадж-миссия - в гостиницах, где остановились казахстанские паломники, наличие знаков, а именно символов,обозначающих нашу страну.

Кроме того, проверилиналичие справочников, которые дают общее направление паломникам. Не осталасьбез внимания программа, предложенная фирмой, расписание намаза, время питания,меню в столовой, программа на неделю, соответствие цене качества блюд и комнат,где они расположились.

Стоит отметить, что коллектив миссии обратил внимание насостояние паломников в гостиницах и их обеспеченность гигиеническимисредствами.

Кроме того, был отмечена важность наличия в каждой фирмеврача и гида.

Вещи, а именно сумки, книжки наставления, одинаковые вещи,выдающиеся посетителям священной местности и работа проповедников, утверждённаяДУМК, будут тщательно проверяться. По итогам проверки рабочая группа миссии,проконтролировав сервисные услуги каждой компании, проинформировала, что в 2020году количество выдаваемых квот будет соответствовать качеству. Это, в первуюочередь, повысит ответственность фирм перед паломниками.

В ходе проверки специально созданной рабочей группе былопоручено постоянно контролировать здоровье паломников. Такая проверка будетпродолжена и в отношении других компаний.

Как сообщалось,из Казахстана в Саудовскую Аравию прибыли 969 казахстанцев.