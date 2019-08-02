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    Хадж-миссия Казахстана начала свою работу в Мекке

    2 Августа 2019, 21:19

    МЕККА. КАЗИНФОРМ – Представители хадж-миссии Казахстана начали свою работу в городе Мекке в Саудовской Аравии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана.

    «В сбореучаствовали председатель хадж-миссии Казахстана, наиб муфтий Алау Адилбаев,заместитель председателя, руководитель аппарата ДУМК Гылымбек Мажиев, опытныеврачи и члены миссии», – отмечается в сообщении.

    На первомзаседании председатель миссии Алау Адилбаев удтвердил план работы на несколькодней. Участники мероприятия также обсудили организационные вопросы.

    Кромеэтого, под контролем миссии должны быть здоровье и безопасность паломников. Представителимиссии будут контролировать и пытаться увеличить качество работы паломническихкомпаний.

    Следуетотметить, что из Казахстана в Саудовскую Аравию прибыло 5 рейсов и 969казахстанцев вступили на землю Мекки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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