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    Хадж-2023 может стать самым массовым в истории

    27 Июня 2023, 07:30

    МЕККА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия встречает паломников. В Мекке начинается хадж, который впервые после пандемии проходит без санитарных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Власти королевства не исключают, что в этом году религиозная церемония может стать крупнейшей в истории. В Мекку уже прибыли около двух миллионов верующих, а ожидают не менее двух с половиной миллионов. Квота на хадж для российских мусульман в этом году составила 25 тысяч человек.

    По мнению наблюдателей, сыграло свою роль и то, что в начале этого года Саудовская Аравия отменила требование, по которому женщина могла совершать паломничество только в сопровождении мужчины. Но пока это касается только подданных самого́ королевства.

    Соответственно числу верующих, власти стараются и усилить меры безопасности. Кроме того, серьёзные проблемы может вызвать жара. Уже сейчас в районе Мекки дневная температура достигает 46°C.

    Ранее сообщалось, что 4 тысячи казахстанцев совершают хадж в Мекке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Религия Ближний Восток Саудовская Аравия Мировые новости
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