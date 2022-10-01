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    Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон UFC

    1 Октября 2022, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спортивный комментатор Джон Аник сообщил, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет присутствовать в углу американского бойца палестинского происхождения Белала Мухаммада на турнире UFC 280, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщил Championat.com. Соперником Мухаммада будет непобежденный Шон Брэди.

    «Белал Мухаммад сообщил, что Хабиб Нурмагомедов будет в его углу на турнире UFC 280 в Абу-Даби», - написал Аник в своих социальных сетях.

    В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.


    Фото: championat.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Боевые искусства Хабиб Нурмагомедов
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