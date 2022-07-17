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    Хабиб Нурмагомедов сообщил о топовых казахстанских бойцах

    17 Июля 2022, 04:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прогрессе смешанных единоборств в Казахстане, сообщает Sports.kz.

    «Очень приятно находиться здесь, среди вас, столько людей - десятки тысяч здесь собрались. Я бы хотел кое-что вспомнить. Был 2016 или 2017 год - точно не помню: я был на фестивале единоборств в Атырау. Тогда журналисты спрашивали меня насчет уровня ММА в Казахстане. Я им говорил, что нужно проводить больше турниров, больше соревнований, и у вас через 5-6 лет будут свои бойцы, топовые бойцы.

    Сейчас мы находимся здесь, прошло 5-6 лет, и у вас в UFC есть семь или восемь бойцов. Из них пару бойцов у вас входят в топ-15, очень хорошо выступают. Есть даже претенденты — вот здесь Шавкат (Рахмонов) сидит. К чему я это говорю? Здесь очень много молодежи. Многие посмотрят и будут ребята, кого это на самом деле зацепит. Они будут тренироваться, выступать и лет через десять могут стать легендами этого вида спорта», - сказал Нурмагомедов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Мангистауская область Актау
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