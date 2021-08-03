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    Хабиб Нурмагомедов прибыл на турнир в Кыргызстан

    3 Августа 2021, 10:30

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 августа, в Кыргызстан прибыл непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщили в PR-службе турнира EFC 38, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

    В международном аэропорту «Манас» его торжественно встретили представители организационного комитета турнира EFC 38.

    В Кыргызстан Нурмагомедов приехал вместе с Зубайрой Тухуговым и Имаром Нурмагомедовым, Усманом Нурмагомедовым, которые входят в его команду.

    В городе Чолпон-Ате Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет 3 августа на ипподроме города Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область). Начало турнира в 17:00.

    Кард ивента включит в себя 19 поединков, главным из которых станет противостояние Руслана Яманбаева (Россия) и Бусурманкула Абдибаита уулу (Кыргызстан).

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    Спорт Кыргызстан
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