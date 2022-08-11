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    • Хабиб Нурмагомедов анонсировал большой турнир в Казахстане

    11 Августа 2022 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о планах провести большой турнир своей лиги Eagle FC в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ожидается, что главным событием турнира станет бой чемпиона Eagle FC в среднем весе, таджикистанского файтера Фаридуна Одилова (12-2) против казахстанца Даурена Ермекова (14-5).

    «Они оба дали согласие. Это, скорее всего, произойдет в декабре в Казахстане. В декабре большой турнир хотим сделать», — ответил Хабиб в интервью «Вестнику ММА».

    По информации Telegram-канала «Спорт Шредингера», 17 июля в Актау Даурен Ермеков завоевал временный титул Eagle FC в среднем весе, нокаутировав россиянина Гамзата Хирамагомедова (9-2) во втором раунде.

    Фото: sports.kz
    #Спорт #Видео
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