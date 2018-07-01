Гвардейцы вынесли из горящей квартиры мужчину в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие воинской части 3660 Национальной гвардии сержант Айзат Дюсекеев и рядовой Александр Сущик вынесли из горящей квартиры мужчину в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгрардии РК.
«На пересечении улиц Бейбитшилик и Молдагулова к сержанту Айзату Дюсекееву и рядовому Александру Сущик обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала гвардейцам, что в задымленной квартире остался пожилой мужчина, который не может самостоятельно покинуть помещение. Военнослужащие воинской части 3660 Национальной гвардии направились по указанному адресу», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что, войдя в квартиру, гвардейцы нашли мужчину лежащим на полу. Они вынесли его в безопасное место, после чего принялись эвакуировать жителей подъезда.
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