Гвардейцы помогли заболевшим пассажирам поезда «Туркестан - Астана»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Военные войсковой части 6698 помогли заболевшим в пути пассажирам поезда сообщением «Туркестан - Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Оңтүстік» Нацгвардии РК.

Среди них были майоры Ескендір Сараубеков и Нұржан Баденов, старший лейтенант Қуаныш Ахметов и сержант 3 класса Бауыржан Токмаганбетов. 18 декабря они сели на поезд, чтобы доставить из Шымкента в Караганду очередных призывников. После отправления поезда, когда пассажиры стали размещаться по местам, майор Ескендир Сараубеков и врач военной части Куаныш Ахметов заметили в соседнем купе 60-летнюю женщину, жительницу Караганды Серикжамал Абдраеву, которая плохо себя чувствовала. Поняв, что женщина больна, они оказали ей соответствующую медицинскую помощь, после чего ее состояние улучшилось. Выяснилось, что у нее обострилась хроническая астма, а лекарство закончилась, и всю дорогу она мучилась от нехватки воздуха.





«Также в поезде, где ехали «улановцы», в 9-ом вагоне находилась молодая женщина с маленьким ребенком. Ребенок сильно кашлял. Узнав об этом, военврач опять пришел на помощь. И после его лечения, малыш успокоился и заснул. Мама ребенка Салтанат Маметкулова выразила признательность Қуанышу Ахметову», - сообщили в ведомстве.



Но на этом забота военных не закончилась. В полночь начальник поезда Бота Насибулаева попросила их помочь пассажирке с высокой температурой, которая ехала в 18-вагоне.



«Старший лейтенант Қуаныш Ахметов взяв нужные препараты, поспешил в 18-й вагон. Из-за высокой температуры девушка была без сознания и бредила. Наш врач сначала помог понизить температуру, потом сделал нужные назначения и посоветовал девушке по приезду обратиться в поликлинику», - рассказали в ведомстве.