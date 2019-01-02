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Гвардейцы и прохожие помогли найти потерявшегося малыша в Шымкенте

2 Января 2019 16:19 115
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Гвардейцы и прохожие помогли найти потерявшегося малыша в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на Арбате в толпе потерялся двухлетний ребёнок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу городского Клуба добряков в соцсетях.

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Найти малыша помогли неравнодушные жители и гвардейцы воинской части 6506. Сообщение о благодарности появилось на странице клуба.

«Если описать вкратце, в толпе людей на Арбате потеряли 2-летнего ребёнка. Хочу поблагодарить 11-ую роту ДПС части 6506 третий батальон за помощь и оперативную работу в поисках потеряшки. Хочу также сказать спасибо оставшимся неравнодушными двум девушкам и одному молодому человеку, на вид 15-17 (лет), и предложившим свою помощь в поисках, и человеку, который непосредственно нашёл ребёнка и позвонил на номер 102. Сотрудники ДПС отказались от какой бы то ни было благодарности, поэтому хоть устно хочется их поблагодарить!» - говорится в сообщении.

 

 

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Ключевые слова: Шымкент,
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Автор:

Сайра Амантаева

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