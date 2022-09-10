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    Гвардейцы спасли женщину и помогли потушить пожар в Жанаозене

    10 Сентября 2022, 20:30

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене бойцы Национальной гвардии помогли потушить пожар, вспыхнувший в одном из торговых домов города, и спасли из огня женщину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

    Возгорание произошло 9 сентября около 23:40 часов. В этот день, находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков заметил задымление в торговом доме «Алтын дән», который находится через дорогу на соседней улице. О происшествии он доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову.

    Находящийся поблизости капитан Бек Бекбосынов оперативно прибыл на место пожара. Далее совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания до приезда пожарных расчетов.

    Удалось выяснить, что внутри здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Для спасения женщины гвардейцы последовали внутрь горящего помещения.

    Найти пострадавшую удалось на втором этаже, в одной из комнат. Она спала крепким сном. Бойцы вынесли ее на свежий воздух и оказали помощь в тушении пожара.

    «Как только мы узнали о чрезвычайной ситуации, быстро собрали войсковые наряды, расположенные в близлежащем районе, потушили пожар и оказали помощь жителям. Мы просто выполняли свой гражданский долг», – сказал капитан Бек Байбосынов.

    Сотрудники пожарной службы устанавливают причину возгорания.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Мангистауская область Общество Пожар Нацгвардия Спасение
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