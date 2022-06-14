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    Гвардейцы спасли пострадавшего в ДТП в Карагандинской области

    14 Июня 2022, 15:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области бойцы Нацгвардии спасли пострадавшего в ДТП. Гвардейцы вытащили водителя из перевернувшегося на обочине автомобиля и доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    13 июня около 17:30 колонна бойцов Нацгвардии, двигавшаяся по маршруту «Караганда-Жезказган», заметила автомобиль, выехавший на обочину дороги. К счастью, среди солдат в колонне были медицинские работники. Они остановились на месте происшествия и сразу же приступили к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

    «Мы ехали колонной, и вдруг на 530 километре дороги заметили машину, которая съехала с дороги и провалилась в яму. Сразу же остановились. Быстро отделились от колонны и приступили к оказанию первой помощи», - сообщил фельдшер войсковой части 5451 Айдархан Жумамуратов.

    Благодаря оперативным действиям военнослужащих Национальной гвардии сержанта Айдархана Жумамуратова, младшего сержанта Марата Худайбердиева, рядового Аманжола Орынбасарова, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, который был своевременно доставлен в Жезказганскую городскую больницу.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия Регионы Общество Нацгвардия Спасение
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