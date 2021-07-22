Гвардейцы пресекли несколько правонарушений и помогли гражданам в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 июля при несении патрульно-постовой службы в Аль-Фарабийском районе гвардейцы задержали гражданина, в кармане которого была обнаружена марихуана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

«Мы шли по указанному нами маршруту и заметили, как незнакомый гражданин, увидев нас стал тревожно себя вести. Он что-то положил себе в карман. Когда мы попросили его показать содержимое, он стал убегать, но ему не удалось скрыться», - рассказывает начальник войскового наряда Ыклас Рамазанов.

По данному факту было выяснено, что задержанный 32-летний житель города Шымкента, пытался спрятать в кармане сверток бумаги с марихуаной.

Тем же вечером, во время несения службы военнослужащим была подана ориентировка о том, что неизвестный гражданин, передвигаясь по улице Ерманова без причины напал на гражданина и скрылся в неизвестном направлении.

По данной ориентировке был объявлен поиск, в ходе которого войсковый наряд в составе начальника рядового Ансата Ташкенбай, патрульных Ержана Нургазина и Дамира Муратова около 19.25 часов, заметив гражданина, подходившего по описанию, задержали и доставили в РУП Аль-Фарабийского района.

В этот же день в микрорайоне Нурсат около 22.30 часов к войсковому наряду обратилась женщина с просьбой о помощи. Она не могла войти в свою квартиру, так как захлопнулась дверь, а в доме находился маленький ребенок.

«К нам обратилась женщина с просьбой помочь попасть в квартиру. Ведь дома остался ее маленький сын. Как бы ни было, нам пришлось открыть дверь, ведь это наша обязанность», - скромно отвечает начальник патрульной группы Ердаулет Тагайбек.

За умелые и решительные действия войскового наряда гражданка написала в адрес командования воинской части 6 506 благодарственное письмо.

Около 19.00 часов в микрорайоне Аль-Фараби к дежурному по войсковым нарядам обратился гражданин. Он потерял свои личные документы (удостоверение личности, банковские карты, техпаспорт). Получив данную ориентировку, по всем войсковым нарядам был объявлен поиск.

Через 25 минут начальник патрульной группы рядовой Олжас Байболов заметил во дворе лежащий на стуле портмоне. Оказалось, что гражданин, сидя на стуле, оставил свои документы.

Благодаря бдительности войскового наряда утерянные вещи были возвращены владельцу.



