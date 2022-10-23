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    18:40, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Гвардейцы помогли предотвратить утечку газа в Петропавловске

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие воинской части 6637 Национальной гвардии РК предотвратили утечку природного газа возле одного из жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Нацгвардии сообщили о том, что 20 октября около 20:15 часов во время патрулирования по улице Е. Брусиловского начальник войскового наряда рядовой Иван Шалавин совместно с патрульными рядовыми Никитой Корнеевым и Нурасылом Оралханом почувствовали резкий специфический запах газа.

    «Мы сразу же доложили об этом по средствам связи дежурному по войсковым нарядам. Также вызвали аварийную службу. Было принято решение заблаговременно оцепить периметр, где была вероятная утечка газа», - пояснил рядовой Иван Шалавин.

    Через 10 минут на место прибыла аварийная служба, устранила утечку газа и поблагодарила военнослужащих за бдительность, проявленную при патрулировании улиц.


    Теги:
    Нацгвардия Северо-Казахстанская область Петропавловск Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
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