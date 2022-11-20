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    Гвардейцы досрочно завершили голосование на внеочередных выборах Президента

    20 Ноября 2022, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в стране стартовал день внеочередных выборов Президента. Военнослужащие Национальной гвардии не остались в стороне от важного события, связанного с судьбой страны. Тем временем весь личный состав Национальной гвардии отдал свои голоса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    В 6:00 на участок голосования №226 в воинской части 5573 одним из первых прибыл заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов, который отдал свой голос.

    «Во все времена военнослужащие войск правопорядка проявляют высокую гражданскую ответственность и патриотический дух. Национальная гвардия отвечает за спокойствие и стабильность нашей страны. Уверен, что сегодня каждый военнослужащий будет активно участвовать и отдаст голос за своего кандидата», - сказал генерал-майор Еркин Ботаканов.

    По словам заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе полковника Кайрата Умбетова, активность голосующих на избирательных участках, открытых в воинских частях, была очень высокой. Активное участие в выборах принимали не только сами военнослужащие, но члены их семей.

    Военнослужащие срочной службы воинских частей и курсанты Академии Национальной гвардии голосовали в 36 избирательных участках на территориях военных городков. Среди военнослужащих множество, кто впервые принял участие в голосовании. Самым первым избирателям в воинских частях были вручены специальные подарки. Одним из первых голосующих стал рядовой Мади Куттыбай, выполняющий свой воинский долг в воинской части 5573.

    «Я, как гражданин Казахстана, хочу исполнить свой гражданский долг, проголосовав на выборах Президента нашей страны и верю, что этим повлияю на позитивные изменения в своем государстве», - отметил молодой гвардеец.

    Рядовой Маматали Тойберген также голосует впервые.

    «За прошедший период в армии мы осознали значение общественного порядка и все тонкости воинской службы, неоценимую ценность мира и солидарности. Во многом, благодаря этому и царит мирная жизнь и согласие в нашей стране. Горжусь этим!» – подчеркнул он.

    «Мы уже подвели итоги голосования. На всех избирательных участках Национальной гвардии весь личный состав проголосовал за будущее нашей страны. Никаких нарушений не было выявлено», - заключил полковник Кайрат Умбетов.


    Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК
    Нацгвардия Президентские выборы - 2022
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