Гвардейцы Актау оказали экстренную помощь шестерым пострадавшим в ДТП

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау военнослужащие стали очевидцами ДТП с участием трех автомобилей и оперативно оказали экстренную помощь пострадавшим пассажирам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Авария произошла 7 мая около 17.30 часов в 14 микрорайоне города Актау. Пострадали шесть человек. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Одним из первых на помощь к пострадавшим подоспели гвардейцы воинской части 6656 регионального командования «Батыс».

«Дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Сабыр Куралов и патрульные рядовые Бекзат Кайруллаев и Даурен Умбетов стали очевидцами автомобильной аварии. На их глазах водитель, управлявший «ВАЗ-21099», не предпринял меры при обнаружении препятствия и врезался в «Toyota Camry». После, не остановив движения, он столкнулся с внедорожником «Toyota Land Cruiser 200», - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Офицер-гвардеец незамедлительно вызвал карету скорой помощи и сотрудников дорожно-патрульной службы, а также организовал оцепление с патрульными. Совместно с медицинским персоналом гвардейцы оказали первую медицинскую помощь участникам происшествия.

За умелые и оперативные действия в экстренной ситуации командование воинской части поощрило военнослужащих грамотами и ценными подарками.