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    Гвардейцев приглашают на службу в систему УИС в столице

    10 Ноября 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встречу с военнослужащими воинской части 6636 Национальной гвардии РК провели руководство учреждений ЕЦ-166/1, ЕЦ-166/10 департамента УИС по городу Нур-Султану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    Целью встречи послужило укомплектование вакантных должностей из числа лиц рядового и младшего начальствующего состава.

    С военнослужащими срочной и контрактной воинской службы проведена агитационная работа по привлечению на службу в систему УИС.

    Руководством и сотрудниками отдела кадровой политики разъяснены и доведены требования, льготы, перспективы, карьерный рост по службе в органах УИС. Каждому военнослужащему персонально розданы буклеты, в котором указаны перечень необходимых документов, требования для поступления на службу с указанием контактных данных.

    Для поступления на службу изъявили желание в порядке 16-17 военнослужащих.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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