Гвардейца, потушившего пожар в детском саду, наградили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий контрактной службы воинской части 6656 РгК «Батыс» Национальной гвардии младший сержант Куаныш Бекжигитов за образцовое исполнение воинского долга, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасение людей и имущества граждан от огня, приказом командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии» Республики Казахстан генерал-майора А.Жумагалиева награжден нагрудным знаком «Ұлтық Ұлан қызметінің үздігі» 2- степени и ценным подарком. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Нацгвардии РК подполковник Ерболат Султан, передает МИА «Казинформ».

Награду отважному гвардейцу от имени командующего РгК «Батыс» вручил командир воинской части 6656 полковник Марат Рахпанов.

«Отвага и храбрость всегда ассоциировались с военнослужащими войск правопорядка. Наша задача – оказывать помощь мирным жителям при любых обстоятельствах, даже если это связанно с риском для жизни. Поэтому этот поступок, безусловно, достоин уважения и заслуживает внимания», - подчеркнул полковник Марат Рахпанов.

По мнению самого героя, никакого подвига он не совершал. Куаныш считает, что так на его месте поступил бы каждый мужчина.

«Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Мы – люди военные. Обязанность военных – защищать мирных граждан. Это наша святая обязанность», - говорит Куаныш Бекжигитов.

Напомним, что случай произошел в результате короткого замыкания, 16 февраля текущего года, около 08:20, в саду «Айголек», расположенном в 5 микрорайоне, произошёл пожар. В этот день рано утром младший сержант Куаныш Бекжигитов шёл со своим ребёнком в больницу и в какой-то момент заметил, что со стороны детского сада «Айголек» валит дым.

Навстречу выбежала воспитательница детского сада с криками о помощи. Гвардеец бросился на помощь. Приблизившись к месту ЧП, он понял, что горит костюмерное помещение.

До приезды огнеборцев, не теряя времени, гвардеец совместно с персоналом детского сада приняли меры к тушению пожара, а затем немедленно эвакуировали детей в безопасное место.

Ранее мужественный поступок гвардейца был отмечен благодарственным письмом руководства детского сада «Айголек».

«Младший сержант Куаныш Бекжигитов действовал грамотно, можно сказать, на высочайшем профессиональном уровне. Сделал все возможное и невозможное для предотвращения паники и сохранения спокойствия среди персонала и детей. Побольше бы таких героев среди простых граждан, которые, не задумываясь, придут на помощь людям», - говорится в письме.

Напомним, Куаныш Бекжигитов с 2014 года проходит службу в рядах Национальной гвардии. Он много времени посвящает выполнению своего воинского долга. Женат, воспитывают сына и дочь.