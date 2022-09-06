Гвардеец завоевал «золото» международного турнира по боксу в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий Национальной гвардии рядовой Тимур Кабдешов завоевал золотую медаль на международном турнире памяти основателя казахстанского бокса Шокыра Болтекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В Актау с 27 по 31 августа проходил международный турнир по боксу, посвященный памяти основателя казахстанского бокса Шокыра Болтекулы. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Халык Арена».

Мероприятие собрало спортсменов из Таиланда, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Марокко и Сирии.

Представитель сборной Казахстана рядовой Тимур Кабдешов стал чемпионом в весовой категории до 54 кг. Также гвардеец стал победителем в номинации «Лучший бой».



