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    01:03, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гвардеец завоевал «золото» международного турнира по боксу в Актау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий Национальной гвардии рядовой Тимур Кабдешов завоевал золотую медаль на международном турнире памяти основателя казахстанского бокса Шокыра Болтекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    В Актау с 27 по 31 августа проходил международный турнир по боксу, посвященный памяти основателя казахстанского бокса Шокыра Болтекулы. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Халык Арена».

    Мероприятие собрало спортсменов из Таиланда, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Марокко и Сирии.

    Представитель сборной Казахстана рядовой Тимур Кабдешов стал чемпионом в весовой категории до 54 кг. Также гвардеец стал победителем в номинации «Лучший бой».



    Теги:
    Бокс Нацгвардия Спорт для mail.ru
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