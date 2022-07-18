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    Гвардеец спас тонущего ребенка в ВКО

    18 Июля 2022, 21:05

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий с риском для жизни вытащил из бурной реки шестилетнего мальчика. Ефрейтор Тилек Кумарбеков сам при этом чуть не погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Руководству воинской части 3477 об инциденте стало известно из сообщения областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «Военнослужащий Национальной гвардии ефрейтор Тилек Кумарбеков нырнул в бурную реку Ульба. Он, не раздумывая ни секунды, ринулся спасать малыша, услышав первые крики о помощи. Схватил тонущего ребенка за руку, захлебываясь водой, из последних сил вытащил его на берег. Далее сам потерял сознание. Ему пришли на помощь другие люди. В карете скорой помощи гвардейца реанимировали», - говорится в сообщении.

    Инцидент произошел 16 июля. В настоящий момент состояние военнослужащего удовлетворительное. За спасение ребенка героя представят к награде.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Нацгвардия
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