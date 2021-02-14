Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте

    14 Февраля 2021, 18:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии спас девушку от насильников в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

    «13 февраля в 00:40 рядовой Артем Калашников, проходя по улице Жібек Жолы, услышал крики девушки о помощи. Долго не раздумывая, военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. Там он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Артем с легкостью откинул одного из мужчин, и сразу же кинулся ко второму злоумышленнику. Между ними завязалась драка. Применяя приемы рукопашного боя, один из злоумышленников был скручен и задержан, а второму подозреваемому удалось сбежать», - пояснили в пресс-службе Нацгвардии.

    На место происшествия был вызван экипаж полиции 102. Задержанный был доставлен в РУВД Енбекшинского района города Шымкент.

    «Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю, каждый бы на моем месте поступил именно так», - скромно отвечает Артем Калашников.

    Во время задержания подозреваемых, гвардеец сам того не замечая, повредил руку, но при этом до прибытия полицейских сдерживал мужчину.

    Возбуждено уголовное дело, по второму подозреваемому был объявлен план перехват.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Происшествия Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рейд по закрашиванию наркограффити провели в  столице
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз