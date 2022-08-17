Гвардеец предотвратил взрыв в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Случай произошел 13 августа в нескольких километрах от поселка Каракемер в Алматинской области. Военнослужащий Национальной гвардии Бахыт Ташкенбаев ликвидировал очаг возгорания и предотвратил взрыв газовых баллонов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

О данном случае стало известно лишь сейчас, так как офицер после того как ликвидировал возгорание, скромно сел в машину и уехал, а люди через социальные сети пытались найти и поблагодарить его.

В тот день около военнослужащий воинской части 6654 Национальной гвардии Бахыт Ташкенбаев направлялся со своей семьей в населенный пункт Есик. По дороге он заметил густой дым, исходящий из кафе. Не раздумывая, офицер остановился возле места происшествия и побежал на громкие крики о помощи.

«В тот момент в ресторане были только женщины, которые пытались предотвратить возгорание. Первым делом, я забежал на кухню, откуда исходил огонь. В дыму увидел два газовых баллона, которые отсоединил и вынес на улицу. После этого женщины кричали, что пламя переходит на второй этаж. Побежав в зал торжеств, со второго этажа начал выносить мебель и срывать шторы для предотвращения перехода огня на крышу здания», – сообщил Бахыт Ташкенбаев.

До приезда пожарной машины военнослужащий самостоятельно тушил пожар первичными средствами тушения, освобождал эвакуационные проходы от посторонних вещей и эвакуировал граждан. По прибытию пожарной команды, он продолжал оказывать помощь, проявив мужество и профессионализм.

Фото: polisia.kz