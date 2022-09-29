Гвардеец из Караганды стал победителем республиканского конкурса госязыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Национальной гвардии РК состязались между собой в знании государственного языка. Участниками конкурса были представители разных национальностей, которые показали глубокое знание казахского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 27 по 29 сентября на базе воинской части 5573 проходили учебно-методические сборы со специалистами управлений и отделений Национальной гвардии по «Внедрению государственного языка». Гвардейцы со всей республики приняли участие в конкурсе «Мемлекеттік тіл - менің тілім», и были определены лучшие.

До этого во всех воинских частях и региональных командований Национальной гвардии под руководством начальника отдела языковой политики и информации главного командования Нацгвардии РК полковника Әлішер Әбдірәсіл проводились первые два этапа конкурса. Завершающий третий этап прошел в Астане.

«Главным принципом конкурса является дань уважения нашему родному государственному языку, нашей многонациональной стране. В этом направлении ведутся множество работ в войсках правопорядка: переведено множество документации и подачи команд на государственном языке и многое другое», - сказал полковник.

В конкурсе участвовали военнослужащие из СКО, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Все они представители разных национальностей: русские, курды, азербайджанцы, узбеки, уйгуры.

«Мы представили театрализованную постановку и рассказ о крае, где мы проходим службу. Нужно было с выражением прочесть слова великих писателей и мыслителей. Особенность конкурса в том, что среди участников нет и не может быть тюркоязычных представителей», - сказал курсант Академии Национальной гвардии из Петропавловска Бехзод Волижанов.

По итогам республиканского конкурса І место занял военнослужащий из Караганды, младший сержант Владислав Горизанов.

ІІ места удостоился Руслан Калоша из воинской части 5571 города Алматы. Почетное ІІІ место - за курсантом Академии Национальной гвардии Бехзодом Волижановым и Исой Мамедовым, прибывшим из воинской части 6654 их поселка Каракемир Алматинской области.

Церемонию награждения проводили полковник Әлішер Әбдірәсіл, председатель Совета ветеранов генерал-майор в запасе Калиакпар Токушев.