Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграмма в адрес Нурсултана Назарбаева поступила от Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Гурбангулы Бердымухамедов с глубоким сожалением воспринял весть о заболевании Первого Президента Казахстана коронавирусной инфекцией.

«Убежден, что благодаря Вашей жизненной энергии и силе воли Вы в скором времени, несомненно, победите эту болезнь. Хочу выразить готовность всемерно поддержать Вас и предоставить содействие в случае необходимости. От всей души желаю Вам скорейшего выздоровления. Прошу Всемогущего Аллаха ниспослать Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», - говорится в телеграмме.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самоизоляции.

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

20 июня А.Укибай проинформировал, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

«Температура стабильная, симптомов, характерных для КВИ, не замечено. Первый Президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет», - сообщил Айдос Укибай.