Гуманизация уголовной политики не повлияет на безопасность общества - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Закон, предусматривающий гуманизацию уголовного и уголовно- процессуального законодательства, не повлияет на безопасность общества, сообщил заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул Марат Ахметжанов, гуманизация не повлияет на безопасность общества, поскольку она не коснулась опасных преступлений. Так, не снижается наказание педофилам, убийцам, насильникам и должностным лицам, осужденным за пытки, экстремистам, террористам и членам организованных форм преступности.

«Напротив, в отношении них действует множество строгих новых запретов законов. Во-первых, их нельзя амнистировать. Во-вторых, запрещено освобождать их от ответственности за примирением с потерпевшими или деятельным раскаянием, либо за истечением сроков давности. В-третьих, экстремисты и террористы, если их преступления повлекли гибель людей, а также педофилы не подлежат условно-досрочному освобождению. Запреты по пыткам примиряться и освобождать в связи с раскаянием как раз-таки внесены новым законом, который мы сейчас рассматриваем с вами. Как видите, общество ограждено от наиболее опасных преступников. Они под гуманизацию не попадают», - сказал М.Ахметжанов.