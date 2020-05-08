Гуманитарные организации запросили 6,7 млрд, чтобы предотвратить войны, новые эпидемии и голод

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета. Об этом предупредили в ООН, призвав международное сообщество выделить на эти цели 6,7 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Пик пандемии в большинстве бедных стран наступит еще через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию.

В ООН напоминают, что СOVID-19 уже распространился на все страны мира, а число подтвержденных случаев превысило три миллиона и продолжает стремительно расти, так же, как и показатели смертности. Гуманитарные учреждения делают все возможное, чтобы избежать масштабного голода, новых эпидемий и войн, к которым может привести пандемия коронавируса, однако эти усилия требуют финансовой поддержки.

Сегодня в ООН представили обновленный план гуманитарного реагирования, в который включено еще девять стран. Предыдущий документ обнародовали в конце марта. Тогда затребованная сумма составляла два млрд долларов, но с тех пор ситуация изменилась, к сожалению, в худшую сторону.

«Пандемия COVID-19 – это испытание для всех, - отметил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок в ходе виртуальной конференции. – Однако самые бедные страны мира ждут особенно серьезные последствия. Уже сейчас по мере того, как исчезают доходы, связанные с экспортом, переводами от мигрантов из-за рубежа и туризмом, их экономика стремительно сокращается».

Он предупредил, что, если не принять мер, эти последствия пандемии будут ощущаться еще долгие годы, причем не только в бедных странах – они коснутся всех. «В будущем справиться с этой ситуацией будет еще сложнее», - отметил Локок. Он призвал доноров выделить средства прямо сейчас и сделать это не только из чувства солидарности, но и учитывая свои собственные интересы.

План, предложенный ООН, предусматривает помощь и защиту самых уязвимых слоев населения беднейших стран мира, включая пожилых, людей с инвалидностью, а также девочек и женщин. Именно эти группы чаще других подвергаются дискриминации и терпят лишения.

Глава Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, который также принял участие в сегодняшней конференции, напомнил, что системы здравоохранения в бедных странах не способны справиться с пандемией – там не хватает средств, чтобы выявлять и лечить заразившихся. «Скорее всего, вирус бесконтрольно распространяется в таких странах», - подчеркнул глава ВОЗ. По его словам, очень важно также, чтобы население продолжало получать прививки и имело возможность обращаться к врачу, причем не только в связи с коронавирусом, но и по другим вопросам.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди привлек внимание к судьбе людей, покинувших свои дома, спасаясь от войн, преследований и стихийных бедствий.

По его словам, многие из них и до пандемии жили в кошмарных условиях, а теперь, когда и принимающие их страны борются с коронавирусом, их положение еще более ухудшилось.





«Вместе с нашими партнерами из НПО мы будем и впредь помогать беженцам, внутренним переселенцам, людям без гражданства и принимающим их странам, чтобы все могли иметь доступ к медицинскому обслуживанию и социальной поддержке», - подчеркнул Гранди.

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли напомнил, что около ста миллионов человек в мире получают помощь ВПП. «Если мы остановим свои операции [из-за нехватки средств], пандемию коронавируса сменит пандемия голода», - предупредил он.

С 25 марта, когда в ООН представили первую версию плана, удалось собрать 1 млрд долларов. На эти деньги гуманитарные организации закупили и доставили в бедные страны маски, перчатки и защитные костюмы для медиков, установили станции для мытья рук в лагерях беженцев, организовали курсы повышения квалификации для сотен тысяч медицинских работников по всему миру, а также проложили новые маршруты для доставки грузов в условиях, когда прервано регулярное авиасообщение.

Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов подсчитали, что социальная защита беднейшего населения планеты обойдется в 90 млрд долларов. Это сумма кажется огромной, но она составляет всего лишь один процент от совокупной стоимости пакетов по стимулированию экономики, принятых странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития и «большую двадцатку». Всемирный банк и Международный валютный фонд планируют изыскать две трети необходимых средств - остальное в ООН надеются получить в течение ближайших 12 месяцев по линии финансовой помощи на развитие.



