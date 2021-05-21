Гуманитарную помощь передали казахстанским медорганизациям от Республики Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония передачи благотворительной помощи от выпускников программы KOICA состоялась в посольстве Республики Корея в Казахстане. Сотрудникам медучреждений Нур-Султана и четырех регионов РК направлена помощь в виде СИЗов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предоставили необходимые средства индивидуальной защиты для самых важных людей - медицинского персонала, который сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Общая сумма сегодняшней благотворительной помощи составляет более 4 тысяч долларов. В помощь включены две тысячи масок-респираторов, комбинезоны, необходимые береты, бахилы, также диспансеры для больниц. Данная помощь считается очень важной для героев сегодняшнего дня», - рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг-сок во время церемонии передачи гуманитарной помощи в посольстве Республики Корея в столице.

Посол также отметил, что Ассоциация выпускников программы KOICA является одной из образцовых объединений, которая наглядно показывает дружеские взаимоотношения между Казахстаном и Республикой Корея.

«Даже в условиях пандемии, когда любая деятельность ограничена, члены Ассоциации проводили различного рода благотворительные акции с целью содействия социально уязвимым слоям населения, испытывающим определенные трудности в период пандемии. Сегодняшнее мероприятие направлено на обеспечение защиты медицинского персонала и проводится в качестве одной из акций в рамках проекта «Марафон добрых дел». Надеюсь, что предоставленные средства индивидуальной защиты для медицинских работников Нур-Султана, Кызылординской, Костанайской , Карагандинской, Павлодарской областей будут в помощь для защиты их здоровья», - отметил Ку Хонг-сок.

По его словам, Правительство Республики Корея сотрудничает с Казахстаном во всех направлениях с целью преодоления пандемии.

«В прошлом году благодаря трехстороннему сотрудничеству Правительств двух стран и Всемирной организации здравоохранения была реализована гуманитарная помощь Казахстану от Правительства Кореи на сумму 800 тысяч долларов. Помимо этого, была оказана благотворительная помощь для домов престарелых, детских домов, образовательных учреждений и социально уязвимых групп населения. Правительство Республики Корея в дальнейшем как стратегический партнер Казахстана будет непрерывно участвовать в совместной борьбе с пандемией и поддерживать дружеские взаимоотношения между странами», - заявил посол.

Со своей стороны посол поделился, что все сотрудники Посольства Республики Корея, включая их членов семей были одними из первых, кто получили вакцину от коронавируса в Нур-Султане.

«Помощь предназначена для медицинских сотрудников, это средства индивидуальной защиты, комбинезоны, маски-респираторы, перчатки и так далее. В достаточно большом объеме. Хотелось бы сказать, что это не единоразовое мероприятие. В прошлом году совместно с посольством и выпускниками программы KOICA была проведена первая аналогичная благотворительная кампания в помощь казахстанским детям. В Павлодарскую область было передано 416 дозаторов-антисептиков, которые были переданы в Национальную волонтерскую сеть и мы в дальнейшем взяли на себя обязательство установить в школах города Павлодара антисептики. Все школы Павлодара были обеспечены антисептиками», - прокомментировала депутат Мажилиса Парламента, председатель ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким.