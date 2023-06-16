Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай

    16 Июня 2023, 22:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Помощь адресована лицам, участвовавшим в тушении пожара и эвакуированным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Коммунальное государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при акимате Астаны организовало сбор гуманитарной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией в области Абай. Данная помощь была оказана при поддержке членов этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана столицы, других активных граждан ассамблеи, предпринимателей и горожан.

    «С этой целью мы распространили объявление. В социальных сетях, WhatsApp группах, каждое культурное объединение информировало общественность на своей странице в Instagram», - сказал руководитель учреждения Адильхаир Мырзаханов.

    По его словам, активное участие в этом деле приняли активисты и предприниматели столичной АНК, в частности Башир Солсанов, Наталья Рудой, Хасан Шарипов и Махир Рзаев. Кроме того, была оказана поддержка со стороны немецких, белорусских, армянских, польских, корейских ЭКО.

    Собрано продовольствие, средства гигиены, постельное белье, медикаменты – всего около 2 тонн груза.

    Гуманитарная помощь, загруженная в большегруз, будет доставлена к месту назначения примерно через 10 часов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акмолинская область Акимат Видео Общество Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Пожарные Рудного предотвратили гибель людей при возгорании в многоэтажке
    Пожар в Приморском лесничестве в ВКО локализован
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области