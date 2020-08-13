Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Гуманитарную помощь из ОАЭ распределили по больницам Туркестанской области

    13 Августа 2020, 20:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительную помощь, поступающую со всех уголков мира распределяют во все 35 медицинских учреждений Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В их числе необходимые медикаменты, защитные средства для медицинских работников, медицинские маски, перчатки и антисептические средства. В первую очередь защитные средства выдают тем медицинским сотрудникам, которые работают на передовой с COVID-19.

    Благотворительный груз, доставленный в центральную больницу Сарыагашского района, встретила специальная мониторинговая группа и представители организации «Сарыағаш-адалдық аланы».

    С момента распространения эпидемии в Туркестанскую область прибыла благотворительная помощь из КНР, России, ОАЭ, Японии, Турции, Южной Кореи, Катара, Узбекистана, Грузии и многих других стран, а также от таких организаций как ВТО. На сегоднямедицинские учреждения области располагают достаточными ресурсами для борьбы с пандемией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Здравоохранение Арабские эмираты Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам