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    Гуманитарную помощь из ОАЭ доставили в Туркестанскую область

    31 Июля 2020, 11:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Управление общественного здравоохранения Туркестанской области приняло гуманитарную помощь из Объединенных Арабских Эмиратов. Прибывший груз прошел через строгую проверку специалистов департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    25 аппаратов искусственного дыхания, около 35 тысяч защитных масок и около 700 паковок лечебных трав и чая сразу распределяются в районные больницы.

    Гуманитарную помощь буду распределять медицинским учреждениям по мере необходимости, согласно списку количества прикрепленных больных.

    Управление общественного здравоохранения области планирует выдачу со специальной печатью, запрещающей продажу товара, чтобы предотвратить незаконные правонарушения.

    На сегодня гуманитарная помощь прибыла в регион почти из 10 государств. В том числе из России, Узбекистана, Турции, Китая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Акимат Здравоохранение Арабские эмираты Коронавирус в РК
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