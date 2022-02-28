Гуманитарная ситуация в Украине обсуждена министрами внутренних дел Евросоюза

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В воскресенье состоялось внеочередное заседание Совета по правосудию и внутренним делам ЕС, где обсуждались гуманитарные последствия ситуации в Украине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В состав Совета по правосудию и внутренним делам входят министры внутренних дел 27 стран-участниц Европейского Союза.

«В целях наблюдения за ситуацией, координации мер солидарности и вовлечения всех принято решение активировать механизмы комплексного реагирования ЕС на политический кризис. Первое техническое совещание будет созвано уже в понедельник, 28 февраля», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Участвующие в заседании министры сосредоточили свое внимание на следующих аспектах: гуманитарной поддержке Украины, управлении внешними границами ЕС, приеме беженцев, совместным мерам по выдаче виз.

Ситуация в Украине привела к наплыву людей, ищущих убежища в Евросоюзе. Прием беженцев был предоставлен в нескольких государствах-членах Союза, граничащих с Украиной. Министры ЕС выразили готовность оказать при координации ЕС поддержку тем государствам-членам, которые запросят помощь в данном вопросе.

В воскресенье по гуманитарной ситуации в Украине также высказался Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Ж. Боррель, который призвал поддержать людей, пострадавших от конфликта, и которым понадобится гуманитарная помощь.

«Мы не можем назвать их мигрантами, это просто беженцы, ищущие убежища, спасающиеся от войны. Мы крайне обеспокоены гуманитарным аспектом этой трагедии, и нам нужно действовать быстро, чтобы поддержать этих людей и поддержать страны, которые их примут. Мы активировали наш Механизм гражданской защиты ЕС, и 18 государств-членов направляют критически важное гуманитарное оборудование в Украину. Люди в Украине и люди, уезжающие из Украины. Нам придется столкнуться со сложной ситуацией, но мы к ней готовы. Посмотрим, что будет в последующие дни, но, безусловно, количество людей, покидающих Украину, увеличивается» - сказал глава европейской дипломатии.