Гуманитарная помощь из Узбекистана и России прибыла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана и России со средствами индивидуальной защиты и противовирусными препаратами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал член инициативной группы «Общественный контроль COVID 19 Казахстан» Рафик Тазтдинов, активисты ведут мониторинг по распределению гуманитарной помощи врачам, в больницы, аптеки, а также отслеживают цены в аптеках, чтобы своевременно сообщать о нарушениях и не допускать завышения цен на препараты, на которые установлена предельная цена.

«Сегодня из Узбекистана в Актюбинскую область прибыла гуманитарная помощь. Товар встретили группа общественного мониторинга COVID 19. В гуманитарном грузе около 500 тысяч различных перчаток и около 480 тысяч масок. Гуманитарную помощь также встретили представители Антикорупционного центра, волонтеры группы мониторинга и координаторы по СНГ. Груз доставили в областной Спид-центр, оттуда разводят по больницам.





Вчера в Актобе поступил гуманитарный груз из Российской Федерации. В нем 90 тысяч защитных костюмов, около 10 тысяч масок и 920 противовирусных препаратов «Коронавир». Груз доставили в провизорное отделение в санатории «Чайка», оттуда развозят по больницам», - сказал Р.Тазтдинов.





Волонтеры ведут народный контроль, чтобы весь груз дошел по назначению. Активисты ведут работу по трем направлениям: мониторинг поступающей гуманитарной помощи - доходит ли она до врачей, а лекарства до больниц, мониторинг больниц - какие проблемы в стационарах, знает ли медперсонал о том, что гуманитарная помощь поступила в их учреждение, как чувствуют себя больные, есть ли у них жалобы и пожелания, мониторинг аптек - появились ли там необходимые лекарства, достаточно ли их, какова цена?

Также активисты изучают социальные сети, узнают о проблемах жителей, связанных с заболеваемостью COVID 19, по возможности решают их, обращаясь в официальные органы и к общественности.



